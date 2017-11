Ziyech reageert op kritiek: ‘Dat is ook typisch Nederlands, so be it’

Hakim Ziyech was zaterdagavond een van de smaakmakers van Ajax in de uitwedstrijd tegen NAC Breda. De spelmaker was goed voor twee assists, twee voorassists en nog zo’n twaalf passes die kansrijke situaties opleverden. Er was echter ook kritiek op Ziyech: hij leed liefst 21 keer balverlies in de wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion.

Ziyech ligt daar niet van wakker en wijst erop dat dit inherent is aan zijn manier van spelen. "Ik ben iemand die graag medespelers voor de keeper zet, dat gaat gepaard met passes die niet eenvoudig zijn", zo vertelt de Marokkaans international in gesprek met Voetbal International. "Dan kan een bal niet aankomen, maar zodra het wél gebeurt, is het direct een kans."

Niemand in de Eredivisie gaf meer assists dan Ziyech dit seizoen: zeven. "Op dat vlak had met wat meer scherpte in de afronding mijn aantal assists dit seizoen veel hoger kunnen zijn. Mijn trainers hameren gelukkig op het positieve van mijn creativiteit, en niet zozeer dat het ook gepaard kan gaan met balverlies."

"Dat is meer iets van mensen van buitenaf, typisch Nederlands ook, om te wijzen op de negatieve punten." Het creatieve in zijn spel, noemt Ziyech zijn kwaliteit. "En als het fout gaat, so be it. Daar heb ik echt lak aan. Dan ga ik niet opeens bij een volgende bal geen risico meer nemen en een balletje veilig achteruit geven. Nee, dat zou nergens op slaan, dan haal ik zelf de angel uit mijn spel."