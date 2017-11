Guardiola onder indruk: ‘Erg mooi wat de fans van Feyenoord hadden gedaan’

Manchester City won dinsdagavond ook de vijfde groepswedstrijd in de Champions League. Een laat doelpunt van Raheem Sterling bezorgde de ploeg van manager Josep Guardiola op de valreep drie punten: 1-0. Goed was het spel van de Engelsen echter niet, zo zag ook Guardiola in. "Het was tegen deze ploeg echt extreem lastig om ruimte te vinden. In de tweede helft speelden we al veel beter dan in de eerste."

"We kregen meer kansen en hebben uiteindelijk gewonnen, waardoor we zeker zijn van de eerste plek in de groep. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee." Talenten als Brahim Diaz en Phil Foden mochten na rust als invaller hun minuten maken en dat maakte het volgens Guardiola 'een speciale dag'. "Er wordt al een paar jaar keihard gewerkt in onze opleiding en met Phil en Brahim werd dat nu ook op het veld duidelijk."

Guardiola wilde nog niet zeggen of de twee in de laatste groepswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk, als er voor de Engelsen niets meer op het spel staat, in de basis zullen beginnen. "We hebben respect voor dit toernooi en voor Shakhtar, maar we spelen ook heel veel wedstrijden. We zullen zien welk team er speelt tegen Shakhtar. Er kan tot die tijd nog veel gebeuren."

Guardiola liet bij Veronica weten dat hij het 'een eer' vond om eerder dit seizoen voor het eerst in zijn leven een wedstrijd in De Kuip mee te maken. Manchester City won het duel destijds met 0-4. De Spanjaard had ook de wedstrijd tussen Feyenoord en VVV-Venlo (1-1) van zaterdagavond gezien. "Erg mooi wat de supporters voor Brad Jones hadden gedaan. Ik wens Feyenoord het allerbeste voor de toekomst."

De toekomst van Feyenoord ziet er volgens Guardiola rooskleurig uit. "Feyenoord doet voor het eerst sinds lange tijd weer mee in de Champions League en dat is natuurlijk niet makkelijk. Maar ik ben ervan overtuigd dat Feyenoord en de andere Nederlandse clubs er weer bovenop komen. Ik heb alle vertrouwen in het Nederlandse voetbal."