Drie Nederlanders in beeld om stuurloos Australië op WK te leiden

Ange Postecoglou houdt het voor gezien als bondscoach van Australië. Hij leidde the Socceroos vorige week na een barrage met Honduras naar het WK van volgend jaar in Rusland, maar Postecoglou houdt het desondanks voor gezien. Hij diende zijn ontslag in. De geboren Griek stond onder druk vanwege de moeizame prestaties in de kwalificatiereeks en maakt nu de weg vrij voor een andere bondscoach.

"Het was een eer om bondscoach van mijn land te zijn, om de ploeg te leiden op het WK 2014, de Azië Cup in 2015 te winnen en nu weer het WK te halen", zo verklaarde Postecoglou, die sinds eind 2013 de leiding over Australië had. "Ik zei dat we het zouden halen en dat hebben we ook gedaan. Maar het heeft veel van me geëist, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Ik stop er daarom mee.''

Het is nog onduidelijk wie de opvolger van Postecoglou wordt. Volgens ESPN is Guus Hiddink een van de kandidaten die als eerste een telefoontje van de Australische bond zal krijgen. "Als Australië een trainer zoekt die er op korte termijn voor kan zorgen dat het team een kans maakt in de groepsfase zijn ze bij Hiddink aan het juiste adres", zo klinkt het. Hiddink leidde Australië in 2006 naar de achtste finales van het WK.

Diverse media in Australië wijzen op twee andere kandidaten uit Nederland. Dick Advocaat heeft immers al aangegeven graag met een land naar het WK te willen, terwijl ook Bert van Marwijk beschikbaar is. Van Marwijk bleef Australië met Saudi-Arabië voor in de kwalificatiegroep, maar hij kon na de kwalificatie voor het eindtoernooi in Rusland geen akkoord bereiken met de bond over een nieuw contract.