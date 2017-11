Congé dreigt voor Bosz: ‘We moeten zaterdag winnen, ook voor mijn positie’

De continuïteit van Peter Bosz bij Borussia Dortmund hangt aan een zijden draadje. De Duitse club verloor dinsdagavond in de Champions League met 1-2 van Tottenham Hotspur, de vierde nederlaag in de laatste vijf wedstrijden, en is daardoor geëlimineerd in het miljardenbal. Overwintering in de Europa League is nog mogelijk, maar het duel van komende zaterdag in de Bundesliga lijkt doorslaggevend voor de toekomst van Bosz bij die Borussen.

Borussia Dortmund krijgt zaterdag bezoek van aartsrivaal Schalke 04, dat tweede staat in de Bundesliga en al twee maanden niet meer heeft verloren. "We moeten zaterdag winnen van Schalke, zeker ook voor mijn positie", erkende Bosz na afloop. "Maar die wedstrijd had, volgens mij, niet op een beter moment kunnen komen." Pierre-Emerick Aubamayeng zette Borussia dinsgdavond aanvankelijk op voorsprong, maar Harry Kane en Heung-Min Son zorden voor de ommekeer in Dortmund.

"Na die 1-1 hadden mijn spelers het vertrouwen niet meer om ons eigen spelletje te blijven spelen", zag ook Bosz. "Die treffer viel uit een individuele fout, en dat kun je je op dit niveau simpelweg niet veroorloven." De Nederlander vindt het gebrek aan zelfvertrouwen bij zijn spelers helemaal niet gek. "We hebben al behoorlijk lang geen wedstrijd meer gewonnen. Juist dáárom was ik zo trots op die eerste helft. Maar jullie hebben vanavond ook kunnen zien hoe broos het bij ons is."

Borussia Dortmund won op 24 september voor het laatst; in de DFB Pokal tegen FC Magdeburg (0-5). Nadien gingen vier van de vijf officiële duels verloren. De laatste zege in competitieverband dateert zelfs van 30 september; 1-2 bij FC Augsburg.