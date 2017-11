Klopp woedend na ‘Sevillistanbul’: ‘Dit is werkelijk onbegrijpelijk’

Liverpool leek dinsdagavond een doodeenvoudige zege op Sevilla te boeken en zich daarmee voor de knockout-fase van de Champions League te plaatsen. Na een half uur spelen had het team van Jürgen Klopp al driemaal gescoord en leek de wedstrijd gelopen. In de tweede helft maakte Sevilla echter al snel de 1-3 én 2-3, om vervolgens in de derde minuut van de extra tijd de gelijkmaker op het scorebord te zetten.

"Na rust stopten we met voetballen", verzuchtte Klopp. "'Wij hebben één echte kwaliteit en dat is ons voetballend vermogen. Daar maakten we na rust tot aan het tweede tegendoelpunt totaal geen gebruik meer van. Het was normaal dat we vol vertrouwen waren na de eerste helft, maar dan is het werkelijk onbegrijpelijk dat je stopt met voetballen."

"We stopten een kwartier lang met voetballen, dat was onze grootste fout. We waren passief. Sevilla vocht zich terug en dat hebben ze goed gedaan. Het voelt als een nederlaag, maar dat is het niet. Er is nog een wedstrijd te gaan en we hebben het allemaal nog in eigen hand. Maar op dit moment voelt het heel slecht."

Het scoreverloop doet denken aan de Champions League-finale van 2005 in Istanbul, toen AC Milan in de rust een 0-3 voorsprong had. Liverpool kwam na rust echter tot 3-3 en won vervolgens na strafschoppen. Op sociale media werd de krachtmeting van dinsdag omgedoopt tot Sevillistanbul. Wassim Ben Yedder, die de 1-3 en 2-3 maakte, plaatste na afloop een foto van de uitslag op zijn Twitter-account, met een tag naar AC Milan: 'Ik hoop dat AC Milan heeft gekeken'.

"Ik snap er helemaal niks van. Onze eerste helft was heel goed, maar de tweede helft echt heel erg slecht. We voetbalden niet meer. Dit mag ons gewoon nooit gebeuren", zo gaf ook Jordan Henderson te kennen. Liverpool heeft een punt meer dan Sevilla en krijgt op de laatste speeldag bezoek van Spartak Moskou, dat twee punten minder heeft. Een remise volstaat voor Liverpool om de knockout-fase te bereiken.