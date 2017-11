Van Bronckhorst trots ondanks nederlaag: ‘Je ziet dat we stappen maken’

Feyenoord leek dinsdagavond het eerste punt in de Champions League te pakken, maar door een laat doelpunt van Raheem Sterling ging ook het uitduel met Manchester City nipt verloren. Giovanni van Bronckhorst liet na afloop weten blij te zijn met het spel van zijn ploeg . "Vandaag ben ik enorm trots op mijn team."

"De manier waarop we speelden was uitstekend, alleen het resultaat niet", vertelde de oefenmeester van Feyenoord voor de camera van Veronica. "Maar je ziet dat we stappen maken als je het vergelijkt met de eerste wedstrijden in de Champions League. Dat leidde nu bijna tot een punt in Manchester. Het doet dan pijn dat je dan toch nog verliest. Bij die goal zijn we niet alert genoeg en dat kost je een punt. In de Champions League moet je negentig minuten én in de blessuretijd scherp zijn."

"Maar we leren van onze fouten en maken stappen in de Champions League. Van dag één tot vandaag: je ziet het verschil. Daar kunnen we wat mee en dat moeten we vertalen naar de competitie", zo besloot Van Bronckhorst. Steven Berghuis baalde van de late tegengoal van Manchester City. "Het is teleurstellend dat je hem toch nog tegen krijgt. We hebben onze huid duur verkocht en hebben beter verdedigd. Zo'n goal is dan wel zonde en frustrerend. Je geeft alles, maar het mag niet zo zijn."

Volgens de aanvaller was het verschil in kwaliteit wel te merken. "Je merkt dat alles sneller gaat. Maar zij maken het af en wij niet. Maar het vertrouwen is er. We werken hard en we gaan er zeker uitkomen." Door de nederlaag heeft Feyenoord geen zicht meer op de Europa League. "Helaas hebben we in het begin domme fouten gemaakt. Maar het is een mooie campagne geweest."