Real Madrid boekt 0-6 overwinning; Borussia Dortmund verliest opnieuw

Real Madrid heeft zich dinsdag van overwintering in de Champions League verzekerd. Het team van Zinédine Zidane was een maatje te groot voor APOEL Nicosia, dat in de eerste helft al vier tegengoals om de oren kreeg: 0-6. Tottenham Hotspur blijft de dans in Groep H leiden, na een 1-2 zege op Borussia Dortmund: dertien om tien punten. Het team van Peter Bosz heeft nu vier van de laatste vijf officiële duels verloren en strijdt op de laatste speeldag met APOEL om de derde plaats in de groep.

APOEL Nicosia - Real Madrid 0-6

Het team van Zidane gooide de wedstrijd al in de eerste helft op slot, al vielen drie van de vier treffers pas in de laatste zes minuten voor de pauze. APOEL speelde in het eerste kwartier met veel strijd en zette goed druk, maar daarna controleerde Real Madrid het duel. Luka Modric opende de score met een volley van afstand, waar Nauzet Pérez meer aan had kunnen doen. Karim Benzema scoorde daarna op aangeven van Toni Kroos, Nacho Fernández rondde van dichtbij af na een kopbal van Raphaël Varane na een corner en Benzema bepaalde de ruststand, op aangeven van Cristiano Ronaldo.

In de tweede helft liep Real Madrid al snel verder uit. Na een voorzet van Marcelo vanaf links kopte Ronaldo de 0-5 binnen en de Portugees nam ook de 0-6 voor zijn rekening. Benzema kreeg de bal niet achter Nauzet, maar Ronaldo completeerde de rebound uit de draai. Real Madrid nam daarna wat gas terug, terwijl Zidane drie wissels doorvoerde en Theo Hernández, Borja Mayoral en Dani Ceballos. Het scorebord kwam niet meer in beweging. Marco Asensio en Mayoral hadden nog wel kansen op een doelpunt, terwijl Kiko Casilla in de slotfase voorkwam dat APOEL alsnog tot scoren kwam.

Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur

Na een vrij tamme openingsfase, viel de eerste kans na negentien minuten te noteren en het was direct een grote. Pierre-Emerick Aubameyang, die afgelopen weekend nog disciplinair geschorst werd, maar terugkeerde in de basis, ontsnapte aan buitenspel, maar met alleen nog Hugo Lloris voor zich schoot de spits naast. Voor de Engelsen zette Harry Kane een aanval op met een prachtige pass op Serge Aurier, maar Dele Alli kwam net tekort op een voorzet van de rechtsback. Na een half uur spelen maakte Aubameyang zijn fout goed. Na een vlot lopende aanval verlengde Andriy Yarmolenko de bal met een mooi hakje en Aubameyang bleef nu wel koel en schoot de 1-0 binnen. Roman Bürki, die de laatste weken veel kritiek kreeg vanwege zijn spel onder de lat bij Dortmund, liet voor rust zijn klasse zien en hield Christian Eriksen en Eric Dier snel achter elkaar van scoren af en hield daarmee zijn ploeg op 1-0.

Vier minuten na rust moest de Zwitser zich gewonnen geven. Heung-Min Son speelde Harry Kane aan op de rand van het strafschopgebied en met een droge schuiver schoot de Engelsman in de korte hoek raak: 1-1. Het was al weer het zesde doelpunt in de Champions League voor Kane dit seizoen. Tottenham werd na de gelijkmaker voor het eerst weer gevaarlijk, echter een schot van Alli ging naast. Marc Bartra voorkwam dat balverlies op het middenveld van Dortmund een tegentreffer opleverde door een pass op Kane te onderscheppen. Aan de andere kant van het veld stoomde rechtsback Jeremy Toljan mee op voor de Duitsers, maar zijn schot ging over. Tottenham was de gevaarlijkste ploeg in de tweede helft en dat resulteerde na 76 minuten in de 1-2. Alli zette een prachtige actie in op de linkerflank en passeerde drie spelers van Borussia Dortmund, voordat hij de bal aan Son gaf. De Zuid-Koreaan rondde ook uitstekend af en krulde de bal in het net. Tottenham verzekerde zich dankzij de zege van groepswinst in Groep H, waar Dortmund tijdens de laatste speeldag Europa League-voetbal moet veiligstellen.