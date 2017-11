Napoli rekent af met Shakhtar en vestigt hoop op zege in De Kuip

Napoli heeft dinsdagavond een broodnodige overwinning geboekt in Groep F van de Champions League. De Italianen waren op eigen veld met 3-0 te sterk voor Shakhtar Donetsk, waardoor ze nog altijd kans maken op overwintering in het miljardenbal. De beslissing zal vallen tijdens de laatste speelronde, waarin Napoli op bezoek gaat bij Feyenoord.

Waar Napoli in de competitie ongeslagen bovenaan staat, wilde het dit seizoen nog niet vlotten in de Champions League. Alleen de thuiswedstrijd tegen Feyenoord werd gewonnen (3-1), de andere drie wedstrijden gingen verloren. Shakhtar won drie van de vier wedstrijden, waaronder de eerste wedstrijd tegen Napoli die in een 2-1 zege eindigde. De Oekraïners wisten op voorhand dat ze zich zouden plaatsen voor de knock-outfase als ze niet zouden verliezen in Italië. Napoli moest een zege boeken en de 2-1 uit de eerste wedstrijd tussen beide ploegen zien weg te poetsen.

Na twee minuten spelen stichtte de thuisploeg het eerste gevaar, maar een poging van José Callejón leverde niks op. Voor de Oekraïners werd Taison uit een counter voor het eerst gevaarlijk. De aanvoerder van de ploeg kreeg de bal aangespeeld in het strafschopgebied en vanuit een moeilijke hoek schoot Taison in het zijnet. Ook Bernard kreeg een mogelijkheid, maar het vizier van de Braziliaan stond niet op scherp. Lorenzo Insigne had na een half uur spelen de 1-0 op zijn voet voor de Italianen, maar Andriy Pyatov kon het schot van de aanvaller tot corner verwerken. Shakhtar zocht voor rust nog een keer de aanval en werd via Fred gevaarlijk, maar de aanvallende middenvelder vond Reina op zijn weg, waardoor beide ploegen met een 0-0 stand de kleedkamer opzochten.

Vanaf de aftrap in de tweede helft zette Napoli de gasten uit Oekraïne onder druk. De scherpte ontbrak aanvankelijk echter bij verschillende voorzetten om echt gevaarlijk te worden. Elf minuten na rust brak Insigne toch de ban. De Italiaan kreeg de bal aangespeeld op de linkerflank, dribbelde naar binnen en vanaf een meter of twintig krulde hij prachtig raak: 1-0. Shakhtar leek wakker geschud door de tegentreffer, waarbij Bernard en Marlos zich nadrukkelijker met het spel gingen bemoeien, maar spits Facundo Ferreyra werd nauwelijks gevonden.

Napoli kreeg echter twintig minuten voor tijd een uitgelezen mogelijkheid op de 2-0, maar Piotr Zielinski kreeg de bal voor open doel er niet in. Het zou de ploeg niet opbreken, want negen minuten voor tijd maakte de Pool zijn fout goed. Na een goede één-twee met Dries Mertens schoot de middenvelder de bal hard raak: 2-0. Twee minuten later besliste Mertens de wedstrijd, door uit een hoekschop de 3-0 tegen de touwen te koppen. Napoli blijft derde in Groep F, maar bij een zege op Feyenoord tijdens de laatste speelronde en een zege van Manchester City op Shakhtar Donetsk zal het alsnog als tweede eindigen.