‘Juventus en Dortmund willen Nederlandse tiener van Manchester City’

Javairo Dilrosun stapte in de zomer van 2014 over van Ajax naar Manchester City. De negentienjarige (vleugel)aanvaller wordt beschouwd als een van de grootste talenten in de opleiding van de club, maar een vertrek dreigt. Het contract van de Nederlandse jeugdinternational loopt aan het einde van dit seizoen af.

Borussia Dortmund, RB Leipzig, Liverpool, Juventus en Valencia zijn allemaal geïnteresseerd in Dilrosun, meldt ESPN. De vijf clubs houden de contractsituatie van de aanvaller nauwlettend in de gaten. Echter, Manchester City ziet de Nederlander liever niet vertrekken en wil de samenwerking verlengen.

De international van Nederland Onder-19 doorliep de verschillende jeugdteams bij the Citizens en is nu een vaste basisspeler bij de Onder-23. Dilrosun heeft zijn debuut in het eerste elftal nog niet gemaakt en geïnteresseerde clubs willen hem weglokken uit het Etihad Stadium en hem een nieuwe kans geven op het hoogste niveau.