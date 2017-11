‘Koeman weigerde nieuwe klus in Premier League na ontslag bij Everton’

Ronald Koeman heeft bedankt voor de trainersfunctie bij West Ham United. Dat meldt het Algemeen Dagblad dinsdagavond. De clubloze oefenmeester werd benaderd om Slaven Bilic op te volgen, maar besloot na enige bedenktijd om 'nee' te zeggen tegen het aanbod. Koeman wil eerst een rustperiode inlassen in zijn loopbaan.

Een kleine maand geleden werd Koeman ontslagen bij Everton vanwege aanhoudende slechte resultaten. Hij werd direct genoemd als potentiële opvolger van Dick Advocaat als bondscoach van het Nederlands elftal. Het is geen geheim dat Koeman een serieuze kandidaat voor die functie is en dat hij de ambitie heeft om ooit nog bondscoach van Oranje te worden. De oud-topvoetballer heeft echter nog geen concreet contact gehad met de KNVB. De voetbalbond wil eerst een nieuwe technisch directeur aanstellen.

Volgens zijn management wil Koeman zich 'zorgvuldig voorbereiden op een nieuwe stap in zijn loopbaan'. Een functie bij West Ham paste niet in dat plaatje, waardoor the Hammers uiteindelijk opteerden voor David Moyes. Twee weken geleden werd Bilic ontslagen bij West Ham; Moyes verloor zondag tijdens zijn debuut van Watford (2-0). Naast de Londenaren zou nog een andere Premier League-club interesse in Koeman hebben getoond, maar ook daar staat de Nederlander niet voor open.