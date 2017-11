Dolberg schiet Ajax voor oog van 12.000 supporters voorbij Duitsers

Ajax heeft dinsdagavond een oefenzege geboekt op Borussia Mönchengladbach. Het team van Marcel Keizer gaf een 1-0 voorsprong uit handen, maar stelde orde op zaken via Kasper Dolberg: 2-1. Voor rust had Ajax weinig problemen met de Duitsers; in de tweede helft ging het minder vanzelfsprekend. Het duel werd afgewerkt in de Johan Cruijff ArenA, waarin slechts 12.000 supporters mochten komen.

Ajax speelde niet met de A-keus: spelers als Benjamin van Leer, Deyovaisio Zeefuik en Maximilian Wöber hadden een basisplek. Toch koos Keizer voor vijf spelers die zaterdag ook in actie kwamen tegen NAC. Na een vermakelijke eerste helft ging Ajax met 1-0 aan de leiding. In de openingsfase kopte Reece Oxford in eigen doel, nadat Justin Kluivert de bal voor het doel bezorgde uit een vrije trap. Even daarvoor voorkwam Van Leer met een goede redding dat Mönchengladbach op voorsprong zou komen na een uitbraak. Ajax tikte vervolgens de bal vrij comfortabel rond en kwam niet echt in de problemen.

Matthijs de Ligt stelde Klaas-Jan Huntelaar in staat om te scoren, maar de spits vond keeper Tobias Sippel op zijn pad. Ook David Neres slaagde er niet in de doelman te verrassen en Kluivert schoot rakelings naast, waardoor het bij 1-0 bleef in de eerste helft. Na de onderbreking zorgde Vincenzo Grifo voor de 1-1 nadat De Ligt werd uitgekapt en was Ajax niet meer zo dominant als voor rust. Toch wonnen de Amsterdammers, dankzij een bekeken schuiver van Dolberg op aangeven van Siem de Jong, na fraai werk van Hakim Ziyech. Die bleef met knappe passes strooien, maar doelpunten vielen er niet meer.