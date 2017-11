Quincy Promes en consorten balen van tegendoelpunt in 92e minuut

Spartak Moskou heeft dinsdagavond een teleurstellend resultaat geboekt. De club uit Rusland leek in eigen huis op weg naar een nipte zege op NK Maribor, dat in de extra tijd echter een gelijkspel afdwong: 1-1. Spartak, zes punten, is weliswaar verzekerd van de derde plaats in Groep E, maar wacht nu in spanning af wat de uitslag van de krachtmeting tussen Sevilla (zeven punten) en Liverpool (acht punten) later vanavond wordt.

Spartak, met Quincy Promes in de basis, domineerde het duel in de eerste 45 minuten, maar een gebrek aan precisie resulteerde in een doelpuntloze eerste helft. De beste kans was voor Zé Luis na nog geen half uur spelen; na voorbereidend werk van Luiz Adriano kopte hij de bal echter naast het doel van Jasmin Handanovic. Maribor kwam zelf niet verder dan pogingen van afstand, maar liet daarentegen in defensief opzicht een prima indruk achter.

In de eerste minuten na rust kwam Spartak goed weg: Marko Suler werkte het leer tegen de paal, na een pass van Dare Vrsic. Maribor beet in de tweede helft meer van zich af en dwong Spartak bij tijd en wijlen om op de eigen helft te blijven. In de laatste twintig minuten nam de thuisploeg echter het initiatief, met de openingstreffer in de 82e minuut als resultaat. Na voorbereidend werk van Denis Glushakov liet Zé Luis de bal aanvankelijk gaan, maar uiteindelijk werkte hij toch het leer achter Handanovic.

Maribor vertrok echter met een gelijkspel uit Rusland: Jasmin Mesanovic stond vrij in het strafschopgebied en kon een nederlaag voorkomen. De Slovenen maken hoe dan ook geen kans meer op de derde plaats. Spartak speelt op de laatste speeldag uit tegen Liverpool.