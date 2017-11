‘Pogba en Dele Alli kunnen hun creativiteit tot een nieuw hoogtepunt brengen’

De adidas Predator keert terug. In 1994 deed de iconische schoen met de beroemde zwarte en rode kleuren zijn intrede in de voetbalwereld en vandaag maakt de Predator een comeback. De herkenbare kleuren blijven hetzelfde, met ditmaal een gouden toevoeging. Het herontwerp heeft daarnaast onder meer een vernieuwde structuur op de wreef gekregen.

De nieuwe Predator 18+ 360 Control zal gedragen worden door internationale sterren als Paul Pogba, Mesut Özil en James Rodriguez, maar ook door Nederlanders als Daley Blind, Jasper Cillessen, Georginio Wijnaldum, Bas Dost, Jens Toornstra en Matthijs de Ligt. Naast de voetbalschoen komt er ook een versie voor straatvoetballers én doet Predator zijn intrede als lifestyle sneaker.

In 1994 gebruikte adidas voor het eerst rubberen strepen op een voetbalschoen met het idee dat dit meer kracht, effect en controle zou opleveren. Grote namen zoals David Beckham, Edwin van der Sar en Zinédine Zidane zijn er onlosmakelijk mee verbonden en hebben op de schoen voor enkele iconische momenten in de voetbalgeschiedenis gezorgd. De legendarische volley van Zidane in de Champions League-finale tegen Bayer Leverkusen, bijvoorbeeld. Maar ook dichter bij huis: Siem de Jong besliste de bloedstollende titelstrijd tegen FC Twente in 2011 met de Predator en zal de nieuwe schoen nu weer aantrekken.

Volgens Sam Handy, VP Design bij adidas Football, wilde het merk met de Predator 18+ 360 Control de meest innovatieve schoen ontwerpen die er is. Tegelijkertijd wilde adidas vasthouden aan hetgeen de Predator zo'n 'icoon' maakte. “We hebben een schoen gemaakt voor spelers die het spel beslissen met één magische aanname of een splijtende pass. De nieuwe Predator zal spelers zoals Pogba of Dele Alli de middelen geven om hun eigen creativiteit naar een nieuw hoogtepunt te brengen."

De echte Predator-liefhebbers kunnen nu zelfs in de stijl van Beckham en Pogba de straat op met de lifestyleversie van de schoen. Het gaat om een sneakervariant van de Predator, waarin de meest iconische features zijn behouden. Naast een voetbalschoen en sneakervariant wordt de Predator ook in een ‘Cage’-versie uitgebracht, speciaal voor straatvoetballers.