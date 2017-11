PSV deelt nieuw contract uit: ‘Fantastisch, nu is het tijd om stappen te maken’

Yanick van Osch heeft zich langer aan PSV verbonden. De doelman zette dinsdag zijn handtekening onder een nieuw contract tot de zomer van 2020. De oorspronkelijke verbintenis van de twintigjarige Van Osch liep volgend jaar zomer ten einde.

Van Osch staat al sinds 2005/06 onder contract bij PSV en werd recent nog overgeheveld van Jong PSV naar de A-selectie van hoofdcoach Phillip Cocu. Zijn officiële debuut laat nog op zich wachten, maar hij heeft wel al 21 wedstrijden voor Jong PSV in de Jupiler League gekeept.

"Dit is fantastisch. Eerst maak ik de stap naar de A-selectie en nu krijg ik deze contractverlenging", zo vertelt Van Osch, die eerder dit jaar zijn officieuze debuut voor Jong Oranje maakte, via de officiële kanalen van PSV. "Ik heb het zelf afgedwongen en dit voel echt als waardering. Nu is het tijd om stappen te maken."