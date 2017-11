Slordig Ajax Onder-19 maakt het na ruime uitzege onverwacht spannend

Ajax Onder-19 heeft het dinsdagmiddag na een 1-4 uitoverwinning op de leeftijdsgenoten van Legia Warschau op De Toekomst nog onverwacht spannend laten worden. De Polen zegevierden in het kader van de UEFA Youth League met 0-2 op de Amsterdamse talenten, die door de eerder gescoorde doelpunten in Warschau wel doorgaan naar de play-offs.

Legia wist dat het flink moest scoren om nog een kans op een plekje in de volgende ronde te houden en vanuit Pools oogpunt begon de wedstrijd goed. Mateusz Zyro mocht na nog geen kwartier spelen vrij inkoppen en liet Nick Plomper zo kansloos. Ajax liet zich daarna ook een aantal keer zien, maar slaagde er niet in om echt gevaarlijk te worden. Kaj Sierhuis probeerde het met een knal van afstand zien, terwijl een volley van de spits het net eveneens niet liet bollen.

Na de onderbreking liepen de bezoekers snel uit naar 0-2, toen Quinten Maduro zich eenvoudig uit liet spelen en Mateusz Cichocki de bal binnen schoot. In het restant van de wedstrijd kreeg Legia nog een aantal goede kansen op de 0-3, maar dankzij goed verdedigend werk van onder meer Navajo Bakboord bleef de schade voor het team van trainer John Heitinga verder beperkt. In de slotfase kreeg Ajax via Jurgen Ekkelenkamp, die de lat trof, en een aantal ballen die van de lijn werden gehaald toch nog kansen om iets terug te doen.