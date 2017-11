Feyenoord Onder-19 houdt hoop na gelijkspel tegen Manchester City

Feyenoord Onder-19 heeft dinsdagmiddag gelijkgespeeld tegen het jeugdelftal van Manchester City in de UEFA Youth League. De jongelingen van Feyenoord waren met name in de eerste helft de betere, maar goals vielen niet in het MCFC Academy Stadium: 0-0.

In het eerste kwartier waren de Rotterdammers oppermachtig. Dylan Vente had een grote mogelijkheid, maar de poging van de spits spatte uiteen op het aluminium. Even later kreeg Feyenoord wederom een goede kans, maar Curtis Anderson kon redding brengen. Na 45 minuten spelen stond de brilstand nog op het scorebord, maar het waren de bezoekers die al op voorsprong hadden moeten staan.

Nadat Justin Bijlow in de tweede helft zijn ploeg op de been hield met een puike save op het schot van Taylor Richards werd Feyenoord weer gevaarlijk. Lutsharel Geertruida had de grootste kans van de wedstrijd, maar het talent raakte met zijn poging de paal. Door de remise houdt de ploeg van Cor Adriaanse zicht op kwalificatie, maar moet het wel een goed resultaat halen in de laatste wedstrijd tegen Napoli.