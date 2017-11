Dinsdag, 21 November 2017

Real Madrid biedt Manchester United zeventig miljoen

De UEFA is niet onder de indruk van de plannen van AC Milan om te voldoen aan de Financial Fair Play-regels. De club heeft plannen ingediend voor de komende vier jaar, die door de bond niet als ‘realistisch’ worden gezien. (Marca)

Willian is niet van plan om terug te keren naar Brazilië. De aanvaller van Chelsea werd in verband gebracht met een aantal clubs in zijn geboorteland, maar blijft in Europa. (The Sun)

David de Gea blijft toch de topkandidaat om Keylor Navas op te volgend bij Real Madrid. De Koninklijke heeft een bod van zeventig miljoen euro in gedachten voor de doelman van Manchester United. (Cadena SER)

Tony Pulis wordt bij West Bromwich Albion mogelijk vervangen door een eerder dit seizoen ontslagen manager. Naast Ronald Koeman is ook Slaven Bilic in beeld. (The Sun)

Derek McInnes is eveneens in beeld bij West Bromwich Albion. De voormalige aanvoerder van the Baggies is op dit moment nog trainer van het Schotse Aberdeen. (The Scottish Sun)