Xavi posteert Rijkaard en Van Gaal achter Spanjaarden: ‘Zij waren de beste’

Xavi Hernández is waarschijnlijk aan zijn laatste seizoen als profvoetballer bezig en zodoende blikt de middenvelder in gesprek met Goal al terug op zijn rijke voetbalcarrière. Het icoon van Barcelona, die momenteel nog actief is bij het Qatarese Al-Sadd, zegt onder meer dat Frank Rijkaard en Louis van Gaal geweldige trainers waren, maar dat hij twee andere coaches nog hoger aanslaat.

"Luis Aragonés en Josep Guardiola waren waarschijnlijk wel de beste coaches die ik heb gehad. Ik heb ook onder Frank Rijkaard, Louis van Gaal en Luis Enrique gespeeld en heb van allen veel geleerd. Ik heb genoten van de samenwerking met hen. Ik heb de mogelijkheid gehad om met de beste trainers ter wereld te werken. Aragonés en Guardiola hadden een speelstijl dat erg aanvallend was en gebaseerd was op balbezit. Guardiola is vandaag de dag een van de beste trainers ter wereld."

Xavi gaat ook in op het feit dat het nieuws omtrent een mogelijke contractverlenging van Lionel Messi bij Barcelona nog altijd niet is bevestigd. "We weten niet zeker of hij getekend heeft zoals de president van LaLiga (Javier Tebas, red.) heeft gezegd. Maar voor mij is het een gedane zaak. Messi heeft Barcelona nodig, maar Barcelona heeft vooral Messi nodig."

"Het zou goed zijn als Messi zijn hele carrière bij Barça blijft", vervolgt de Spanjaard. "Als lid van Barcelona zie ik hem graag nog jaren voetballen bij Barcelona, omdat we mét hem een grotere kans hebben om prijzen te pakken. Hij is de beste speler in de geschiedenis van het voetbal", aldus Xavi, die herhaalt dat hij hoopt dat hij in de toekomst in de voetballerij actief blijft als trainer.