‘Ik had liever ‘Fergie’, Advocaat zei niets en liet je daarna vallen’

Andrei Kanchelskis heeft jarenlang bij onder meer Manchester United en Rangers gespeeld en heeft onder anderen Sir Alex Ferguson en Dick Advocaat als trainer gehad. De oud-aanvaller promoot momenteel zijn boek Russian Winters en zodoende laat hij aan de Daily Record weten hoe hij zijn tijd onder de trainers kwalificeert, waarbij Advocaat er niet goed vanaf komt.

Kanchelskis speelde van 1991 tot 1995 bij United en na periodes bij Everton en Fiorentina kwam de Rus in 1998 bij Rangers terecht. "Ik had een geweldige tijd bij Rangers, een geweldige club. We pakten de treble in het eerste seizoen, in een seizoen met een compleet nieuw team en nieuwe spelers. Het was gewoon topniveau en er was veel geld beschikbaar."

"Maar toen Advocaat daar werkte, kwamen de problemen. Iedere club zou een neergang ondervinden. Ze hebben veel geld uitgegeven, een gekkenhuis. Er waren te veel Nederlandse spelers in de selectie. Dat kan problemen creëren in de kleedkamer en daarbuiten. In de eerste twee jaren was de sfeer geweldig. In het derde seizoen waren er problemen, omdat er te veel Nederlanders waren. Ze praatten in hun eigen taal, niet Engels."

"Er waren drie groepen: de Nederlanders, de andere buitenlanders en de Schotse jongens. Ferguson bij United was woedend na een verloren wedstrijd en ging schreeuwen, maar Advocaat was stil en zei nooit iets na een wedstrijd. Hij zei niet dat je slecht had gespeeld, zei zelfs dat alles goed is en hij liet je daarna vallen en liet je de volgende wedstrijd buiten de selectie. Ik had liever de stijl van Fergie, want hij was face-to-face en dat kon je begrijpen."