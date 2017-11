Debuut zeventienjarige tegen Feyenoord lonkt: ‘Kwaliteiten zijn er duidelijk’

Phil Foden zat vorig jaar toen hij zestien jaar oud was al eens bij de Champions League-selectie van Manchester City en de inmiddels zeventienjarige middenvelder zou dinsdagavond tegen Feyenoord weleens zijn eerste officiële wedstrijd kunnen spelen voor the Citizens. Met een plek in de volgende ronde al veiliggesteld speelt Josep Guardiola met de gedachte om Foden de kans te geven tegen de kampioen van Nederland.

Pep heeft in zowel Foden als ander toptalent Brahim Díaz veel vertrouwen: “Dat zijn twee jonge spelers die dit seizoen met ons meetrainen en van wat ik van ze gezien heb in de voorbereiding, op het jeugd-WK en op het trainingsveld, denk ik dat ze er klaar voor zijn. Als ze dat niet waren, zouden ze niet elke dag met ons meetrainen. De kwaliteiten zijn er bij Phil, dat is duidelijk”, vertelt Guardiola op een persconferentie.

TALENTSCOUT ???? | Manchester City trok in de afgelopen jaren vooral de portemonnee, maar daar moet als het aan de club ligt in de nabije toekomst verandering in komen! ? Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 3 november 2017

“Ik denk dat ze de mentaliteit hebben, omdat het twee jongens zijn die voetballer willen worden. Het is niet makkelijk om dat te vinden, ze leven voor hun vak. Het zijn twee jongens die er niet te bang voor zijn om te spelen. Als ik ze er tegen Feyenoord inbreng gaan ze het goed doen, ze zullen geen enkele druk voelen.”

De Spaanse coach moet het dinsdag wel stellen zonder John Stones, die door een hamstringblessure vier tot zes weken aan de kant staat. De mogelijke entree van Foden kwam daardoor ter sprake, maar Stones’ blessure zal daar volgens zijn coach geen invloed op hebben: “Phil kan heel veel, maar hij kan dus geen centrale verdediger spelen. Daar zal ik hem niet gebruiken”, knipoogde Guardiola.