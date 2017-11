‘Als Ajax alternatieven voor Keizer zoekt, zou ik hem bovenaan zetten’

Peter Bosz werd afgelopen zomer opgevolgd door Marcel Keizer, maar de voormalige trainer van Jong Ajax kent een wisselvallig begin in de Johan Cruijff ArenA. Vanuit verschillende hoeken wordt gesuggereerd dat Keizer er eigenlijk nog niet klaar voor was om het over te nemen bij Ajax 1 en Henk Spaan heeft wel een alternatief in gedachten.

“Is het raar om na een weekend waarin Ajax met 8-0 heeft gewonnen, de optie Van 't Schip te benoemen? Nee, want het was ook het weekend waarin Edwin van der Sar aan deze krant vertelde dat er met Keizer indringende gesprekken waren gevoerd”, schrijft hij in zijn column in Het Parool.

Spaan is bijzonder onder de indruk van John van ’t Schip, die enkele maanden geleden aantrad bij PEC Zwolle. De columnist wijst daarbij naar onder meer Ryan Thomas, Younes Namli en Youness Mokhtar: “Van 't Schip is een trainer die voetballers beter maakt. Dat kan niet, maar hij haalt er wel uit wat erin zit en van hoeveel coaches kun je dat zeggen?”

“Josep Guardiola maakt een wereldster van De Bruyne, maar wat voegt Phillip Cocu toe aan PSV? Mazzel. Als ze bij Ajax alternatieven overwegen, zou ik Schip stijf bovenaan zetten”, sluit Spaan af. Van ’t Schip presteert dit seizoen met PEC tot nu toe boven verwachting en bezet, ondanks een late nederlaag tegen PSV afgelopen weekend, met de Blauwvingers de vierde plek in de Eredivisie.