Villa: ‘Ken hem al sinds hij een kind was, hij is wereldklasse en kan nóg beter’

David Villa speelt al bijna drie jaar in de MLS, maar de spits van New York City FC zegt in gesprek met Marca dat hij de ontwikkelingen in Europa nog op de voet volgt. De 98-voudig international van Spanje is blij met de huidige prestaties van zijn oude club Barcelona en schaart de Catalaanse grootmacht bij de favorieten voor de Champions League-winst.

"Real Madrid zal zeker een van de favorieten zijn. Ik hoop echter dat Atlético Madrid dit keer de Champions League wint. Of Barcelona natuurlijk, dat ook grote kans maakt", aldus Villa, die Paris Saint-Germain ook ziet als kandidaat. "Ze hebben een geweldig team en een geweldige trainer (Unai Emery, red.). Het was een eer voor mij om te mogen werken met Unai, een geweldig persoon."

"Maar ook een geweldige coach die mij immens heeft geholpen in mijn carrière. Ik wens hem het allerbeste. Voor mij is hij één van de beste trainers van dit moment", aldus de routinier, die in het vraaggesprek ook lovend is over Isco. "Ik ken hem al een lange tijd, sinds hij een kind was en meetrainde bij het eerste van Valencia. Hij is van wereldklasse en dat zal hij blijven. Hij is nog jong en kan nóg beter."