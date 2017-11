‘Natuurlijk wil ik heel graag dat Cristiano hier naartoe komt’

Pepe speelt sinds afgelopen zomer voor Besiktas en dat bevalt de Portugees heel goed. In gesprek met het Turkse CNN zegt de voormalig verdediger van Real Madrid dat hij voor zijn gevoel geen andere keuze had dan voor de Turkse topclub te gaan spelen: "Ik kon haast niet niet gaan", aldus Pepe.

"Heel veel mensen stuurden me berichtjes via sociale media. Ik kon al die liefde niet negeren. Ik zei dat ik wel naar Besiktas moest gaan. Het was onmogelijk voor mij om dit te negeren. Ik had veel aanbiedingen van grote, Europese clubs, maar toen de aanbieding van Besiktas voorbijkwam, werd ik nieuwsgierig", aldus de Portugees, die hoopt dat Cristiano Ronaldo zich in de toekomst aansluit bij Besiktas.

"Natuurlijk wil ik heel graag dat Cristiano hier naartoe komt", aldus Pepe over de aanvaller van Real Madrid, die hij een meer complete speler vindt dan Lionel Messi van Barcelona. "Hij is een persoon voor wie ik maximaal respect heb; een vriend, extreem belangrijk voor me. Als het mogelijk is, zou ik hem hier bij Besiktas erg graag verwelkomen."

"Buiten het veld is Cristiano een extreem normaal persoon. Ik zie vaak dingen in de media verschijnen… Dan kijk ik en denk ik: dit kan niet waar zijn, leugens. Mensen praten over hem zonder de echte Cristiano te kennen. Hij is een normaal persoon met normale gebruiken, net als iedereen", besluit de routinier.