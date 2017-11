Negatieve PL-primeur voor Niasse: ‘Hij heeft de scheidsrechter belazerd’

Oumar Niasse is de eerste speler in de Premier League die door de FA is aangeklaagd na aanleiding van een schwalbe. De aanvaller van Everton ging zaterdagmiddag bij de confrontatie tegen Crystal Palace (2-2) gemakkelijk naar de grond, maar scheidsrechter Anthony Taylor besloot een penalty te geven, die werd benut door Leighton Baines.

Na het treffen werd de fopduik van Niasse beoordeeld door de FA en de bond heeft de aanvaller dus aangeklaagd. Een ex-trainer, ex-speler en een ex-scheidsrechter moeten alle drie, unaniem en onafhankelijk van elkaar, concluderen dat de aanvaller zich schuldig heeft gemaakt aan een schwalbe voordat Niasse wordt geschorst voor twee duels. Niasse, die 'een matchofficial heeft misleid', heeft tot 19.00 uur Nederlandse tijd om te reageren.

Phil Neville liet bij de BBC al weten dat Niasse een straf kan verwachten: "Dit is een fopduik, honderd procent. Er is een beetje contact met Scott Dann, maar hij gaat naar beneden om een penalty te krijgen." Alan Shearer was het met Neville eens: "Het is een duidelijke schwalbe, hij moet gestraft worden." Dann was zelf verbaasd dat de scheidsrechter een strafschop gaf.

"Het was zeker geen penalty. Ik heb het nu terug gezien en hij maakt duidelijk een schwalbe. Hij heeft de scheidsrechter belazerd. Er was geen contact, maar als dat er wel was, wat het minimaal. Ik heb niet geprobeerd hem onderuit te halen. Een slechte beslissing. Niasse weet dat hij de scheidsrechter belazerd heeft. Ik denk dat de scheidsrechter achteraf wel doorhad dat hij de verkeerde beslissing heeft genomen."