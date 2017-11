Ajax-talent Sierhuis jaagt op record: ‘Heb het altijd in achterhoofd zitten’

Ajax Onder-19 treedt dinsdagmiddag in de UEFA Youth League aan tegen Legia Warschau en na een 1-4 uitoverwinning lijken de Amsterdammers zich alvast op kunnen te gaan maken voor de volgende ronde. Voor Kaj Sierhuis wordt het echter hoe dan ook een wedstrijd op het scherpst van de snede, want de spits heeft nog vier doelpunten nodig om zich te kronen tot topscorer aller tijden in de jeugd-Champions League.

„Ik weet dat Borja Mayoral van Real Madrid en Roberto Núnez van Atlético Madrid gezamenlijk met vijftien doelpunten op nummer één staan. Verder staan ook Tammy Abraham en Dominic Solanke met twaalf doelpunten hoog op de lijst”, brengt Sierhuis op de officiële website van Ajax de concurrentie in kaart.

Waar eerdergenoemde spelers al niet meer uit mogen komen in de Youth League, ondervindt hij nog wel directe competitie van Jordi Mboula van AS Monaco, die vorig seizoen in dienst van Barcelona nog samen met Sierhuis gedeeld topscorer was: “Hij is dit seizoen ook nog actief in de UEFA Youth League en staat op twaalf doelpunten in totaal. Dus hij is ook op de goede weg om dat record te halen.”

Sierhuis zelf heeft er in totaal eveneens twaalf gemaakt en moet nog vier keer scoren om alleen bovenaan te komen: “Maar ik ga niet de wedstrijd in met de gedachte: ‘Ik moet het record halen’”, zwakt de negentienjarige spits het belang van het record iets af. “Natuurlijk, het is wel een leuk gegeven, ik heb het altijd in mijn achterhoofd zitten...”