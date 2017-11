Vilhena ‘mist elementaire zaken’: ‘Dat kan niet op dit niveau’

Feyenoord kent een zeer moeizame seizoensstart en vrijwel geen enkele speler haalt het niveau dat hij vorig seizoen wél haalde. Tonny Vilhena is een van de Feyenoorders die volgens menigeen niet voldoet aan de eisen. Leo Driessen stelt bij Sportforum bij de NOS dat de middenvelder veel te weinig scoort.

"Als je dergelijke elementaire zaken nog steeds niet beheerst... Ja, kom op hé, je speelt bij Feyenoord!", aldus de voetbalcommentator, die stelt dat afwerken een groot verbeterpunt is voor Vilhena. "Je kunt er op trainen. Je hoort: Tonny Vilhena is geen scorende speler en zal dat ook nooit worden. Het gaat erom dat je daar gewoon op kunt trainen."

"Dat Karim El Ahmadi dit seizoen maar één keer heeft gescoord, is structureel. En dat Tonny Vilhena nog steeds niet weet wat hij moet doen als hij alleen op de keeper afgaat, dat kan natuurlijk niet op dit niveau." Willem Vissers kan zich niet helemaal vinden in de woorden van Driessen: "Je kunt er op trainen, maar afronden is écht een aparte kwaliteit."

"Vilhena speelt al vijf, zes jaar in de Eredivisie en hij heeft nooit meer dan vijf doelpunten gemaakt. Een scorende speler zal Vilhena niet worden", concludeert de journalist van de Volkskrant. Dit seizoen staat de teller van Vilhena na zeventien duels op twee goals. In zijn gehele carrière heeft de middenvelder in 192 wedstrijden 23 keer het net gevonden namens de Rotterdamse club.