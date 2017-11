FC Twente rouwt: ‘Dik droeg de aanvoerdersband en zette de lijnen uit’

Dinsdagochtend werd bekend dat bouwondernemer en miljardair Dik Wessels op 71-jarige leeftijd is overleden. Het nieuws over de dood van de man achter bouwbedrijf VolkerWessels kwam bij FC Twente extra hard aan, aangezien Wessels in het verleden nauw betrokken was bij de club en in de afgelopen jaren volgens de Tukkers een ‘cruciale rol speelde bij de redding’.

“We zijn erg geschrokken. Zijn overlijden komt totaal onverwachts en raakt ons diep. Voordat ik vorige zomer besloot terug te keren bij FC Twente, ben ik eerst bij Dik langsgereden. Zijn steun was voor mij belangrijk. Dat bleek ook wel, want dankzij Dik bestaat FC Twente nog. Dat durf ik best te zeggen”, reageert commercieel en technisch directeur Jan van Halst emotioneel.

Van Halst kende Wessels al van zijn tijd als speler en laat weten dat het voor de zakenman niet meer dan normaal was om FC Twente te helpen: “Hij had een grote liefde voor de club. Dik was een man op de achtergrond en werd ook niet graag gezien als de redder van FC Twente. Van het Twentse bedrijfsleven was hij degene die vorig jaar het voortouw nam toen de club op omvallen stond. Dik droeg de aanvoerdersband en zette de lijnen uit. Daarvoor is de club hem eeuwig dankbaar”, sluit Van Halst af via de officiële kanalen van de club.