Van Bronckhorst: ‘In deze fase hou ik daar rekening mee in de CL’

Feyenoord neemt het dinsdagavond in het Etihad Stadium op tegen Manchester City en de Rotterdammers treden mogelijk niet in de sterkste opstelling aan. Trainer Giovanni van Bronckhorst weet dat zijn ploeg zich geen puntverlies meer kan permitteren in de Eredivisie en speelt met de gedachte om een aantal spelers te sparen voor de wedstrijd tegen FC Groningen op zaterdag.