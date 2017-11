‘De spelers van Real zullen eerst ontslagen worden, daarna pas Zidane’

Real Madrid bevindt zich momenteel in een dip en is niet al te sterk aan het seizoen begonnen. De Koninklijke kijkt al tegen een achterstand van tien punten aan op Barcelona in LaLiga. Om die reden neemt de kritiek op trainer Zinédine Zidane toe, maar Raymond Domenech denkt niet dat Real Madrid de Fransman zomaar de laan uit zal sturen.

“Zelfs de grootste trainers hebben soms problemen, dan moet je opnieuw bouwen. Je kan niet ieder seizoen alles winnen en kampioen van Spanje worden. Het is moeilijk om daarmee te leven, maar Zidane zal het moeten doen. Zidane zal meer krediet krijgen, hij heeft als speler grote successen behaald met Real Madrid en doet als trainer hetzelfde. Het duurt lang voordat de fans dat vergeten”, zegt Domenech tegenover Goal.

“De spelers van Real zullen eerst ontslagen worden, daarna pas Zidane”, vervolgt de voormalig bondscoach van Frankrijk zijn verhaal. “Manchester United en Arsenal hebben laten zien dat je succes kan behalen als je geduld behoudt met een manager. Mensen denken dat je met geld het beste team van Europa kan creëren, maar het gaat om tijd. Het is een groot probleem dat de media bij een aantal nederlagen direct aan de trainer gaan twijfelen.”