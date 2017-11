‘Hij heeft de beste rechtervoet in de PL, van het niveau van Gerrard en Beckham’

Manchester City is dit seizoen voorlopig ongenaakbaar en verloor nog geen enkele wedstrijd. Vooral Kevin De Bruyne maakt veel indruk bij the Citizens, zo weet ook Jamie Carragher. Volgens de oud-verdediger van Liverpool zit de Belg met zijn traptechniek op hetzelfde niveau als Steven Gerrard en David Beckham.

“De Bruyne heeft de PFA Player of the Year-award al met één hand te pakken, ook al zijn we pas twaalf wedstrijden onderweg. Hij heeft op dit moment veruit de beste rechtervoet in de Premier League, die is van het niveau van Gerrard en Beckham”, is Carragher tegenover Sky Sports lovend over De Bruyne. De middenvelder zorgde dit seizoen voor vier doelpunten en negen assists in zeventien wedstrijden.

Afgelopen weekeinde was De Bruyne eenmaal trefzeker in de uitwedstrijd tegen Leicester City. “Hij heeft dit seizoen vier doelpunten gemaakt, waarvan drie met zijn linkerbeen. Hoe stop je deze man als hij op de rand van het strafschopgebied staat?”, besluit de oud-verdediger. De Bruyne neemt het dinsdagavond met Manchester City op tegen Feyenoord, al is het mogelijk dat de middenvelder rust krijgt van manager Josep Guardiola.