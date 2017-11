‘Ik begrijp niet dat Keizer dit zegt over Van de Beek, er moet wat gebeurd zijn’

Nadat Donny van de Beek drie keer trefzeker was geweest in het duel tussen NAC Breda en Ajax (0-8), liet hij weten dat zijn reserverol in de wedstrijd tegen FC Utrecht een teleurstelling was geweest. Trainer Marcel Keizer zei vervolgens dat hij de uitspraken van de middenvelder ‘niet handig’ vond.

“Ik begrijp niet dat hij dit zegt over Van de Beek. Het leek een slip of the tongue, maar er moet echt wat gebeurd zijn. Het frustreert hem natuurlijk dat er iets gezegd is”, zegt Valentijn Driessen bij Natafelen met Kees. Ronald de Boer kan wel begrijpen waarom Keizer zich stoorde aan de uitspraken van Van de Beek.

“Ik denk dat Keizer denkt: dat je niet tevreden bent, prima. Maar houd het binnenskamers. Dat was in mijn tijd bij Louis van Gaal ook”, zegt De Boer. Van de Beek zei na de wedstrijd tegen NAC Breda dat hij vooraf gretig was. “Tegen FC Utrecht zat ik op de bank, dat was een teleurstelling. Maar we gaan door en ik wil gewoon mijn voeten laten spreken.”