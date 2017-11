Blunderende Eredivisie-keeper gaat de hele wereld over: ‘Dat was verkeerd’

Jeroen Houwen had zich zijn officiële debuut voor Vitesse ongetwijfeld compleet anders voorgesteld. Mede dankzij een eigen doelpunt van Fankaty Dabo van een meter of veertig verloor het team van Henk Fraser met 4-2 bij FC Groningen. Houwen dacht dat hij rood zou krijgen als hij de fatale terugspeelbal met de hand zou aanraken, waardoor het leek alsof hij de bal simpelweg liet lopen. De beelden gingen meteen viraal.

"Natuurlijk had ik me dit alles anders voorgesteld. Op zich ging het goed. Maar in het voetbal is de realiteit soms hard", erkent Houwen dinsdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Een keeper ligt altijd onder een vergrootglas. Die ene fout is onvergeeflijk. Daarop wordt een keeper afgerekend. En dat is precies wat mij nu overkomt. Er is weinig ruimte voor nuance."

Houwen was niet op de hoogte van de spelregels en gaf na afloop openlijk toe dat hij dacht dat hij rood zou krijgen. "In een flits heb ik een beslissing genomen. Ik dacht oprecht rood te zullen krijgen. Dat was verkeerd", ziet de 21-jarige doelman nu in. "Van die uitspraak in de media heb ik spijt. De hele situatie was nieuw voor me. Ik moet nu dus even door de kritiek heen."

Oud-scheidsrechter Mario van den Ende kan geen begrip opbrengen voor de fout van Houwen en noemt het 'te gek voor woorden'. "Als Houwen gewoon op de hoogte was geweest, was er nooit een goal gevallen", zo benadrukt de voormalig toparbiter. "Hij had zijn handen ook niet nodig. Die bal was een half uur onderweg. Hij had net zo goed kunnen koppen."