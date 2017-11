Klopp reageert op transfergeruchten: ‘Ik heb alle spelers nodig’

Onlangs doken er berichten op dat Daniel Sturridge in de winter zou willen vertrekken bij Liverpool, omdat in aanloop naar het WK geregeld aan spelen toe te komen. Jürgen Klopp, manager van the Reds weet niets van de vertrekwens van de spits en zegt hem in het vervolg nog nodig te hebben op Anfield.

“Ik kan me voorstellen dat een speler met zijn kwaliteiten niet blij is met het aantal speelminuten dat hij krijgt, maar dat is alles. De situatie met Sturridge is helemaal in orde. Op dit moment hebben we alle spelers nodig, al ziet hij dat misschien anders”, zegt Klopp in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Sevilla tegenover de Engelse pers.

“Het duurt nog anderhalve maand voordat de transferwindow opengaat, ik denk nu nog helemaal niet aan dit soort dingen. Er komen nog zoveel wedstrijden en daarvoor heb ik alle spelers nodig”, aldus Klopp. Het contract van Sturridge loopt nog tot medio 2019. De spits kwam in januari 2013 voor vijftien miljoen euro over van Chelsea en scoorde 64 keer in 131 wedstrijden voor Liverpool.