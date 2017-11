Justin Kluivert voelt ‘een klik’: ‘Ik weet dat hij me op maat kan bedienen’

Amin Younes krijgt voorlopig de voorkeur boven Justin Kluivert op de positie van linksbuiten. De achttienjarige aanvaller maakte dit seizoen zijn meeste minuten als rechtsbuiten, maar heeft een voorkeur voor de positie waar hij zich in de jeugd van Ajax wist te onderscheiden.

"Vanaf links voelt het lekker spelen, ik kan binnendoor en buitenom, en wil met diepgang in mijn spel van waarde zijn", legt Kluivert uit aan Voetbal International. De jeugdinternational kan goed samenspelen met Hakim Ziyech, zo werd afgelopen zaterdag in de 0-8 zege op NAC Breda duidelijk. "Ik voel een klik met Hakim. Als ik op snelheid lig, weet ik dat hij me op maat kan bedienen."

"Met een snelle combinatie konden we zo ook de 0-2 voorbereiden." De concurrentie bij Ajax is groot. Aan de rechterkant krijgt David Neres de voorkeur boven Kluivert, die erkent dat hij zelf ook een mindere periode had. "Maar ik voel de laatste weken dat ik er weer ben. Ik voel me fris in mijn hoofd en ben topfit. Hopelijk krijg ik ook vanaf links de kans, ik ga graag de concurrentiestrijd met Younes aan."