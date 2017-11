‘Ik beledig niemand en ik insinueer niks, waarom is het dan een probleem?’

Gertjan Verbeek doet voor FOX Sports geen analyses meer op het veld, maar in de studio doet hij nog wel zijn zegje. De hoofdtrainer van FC Twente verloor afgelopen zaterdag met 0-4 van sc Heerenveen en zat een dag later in de studio om de wedstrijden van die dag te analyseren. Dat Verbeek als analyticus de prestaties van andere Eredivisie-clubs onder de loep neemt, wekt verbazing.

Huub Stevens zou dat zelf nooit gedaan hebben. Enerzijds vanwege de tijd. "Ik vind dat als je bij een club onder contract staat, je honderd procent voor die club moet gaan. Dit soort tv-werk kost energie en tijd, die je niet aan de club kunt besteden." Stevens vindt het ook niet passen om over andere clubs en andere trainers te gaan praten als die de week daarop als tegenstander kunt tegenkomen. "Dat gaat tegen je werken", zo oordeelt Stevens dinsdag in gesprek met De Telegraaf.

Theo Vonk zet eveneens vraagtekens bij de combinatie. "Hij moet zich volledig op FC Twente concentreren, de situatie van de club is al moeilijk genoeg", zo stelt de ex-coach van de Tukkers. Vonk stelt net als Stevens dat de uitspraken van Verbeek motiverend kunnen zijn voor de tegenstanders. PEC Zwolle-coach John van ’t Schip heeft minder moeite met de activiteiten van Verbeek. "Of het ook handig is, is een ander verhaal", zo erkent de oud-aanvaller, die zelf ook op televisie verschijnt, maar meestal alleen over het Nederlands elftal of internationaal voetbal zijn mening geeft.

Verbeek zelf ziet geen enkel probleem in zijn rol als analyticus, omdat hij naar eigen zeggen 'niet de clown uithangt' of 'rare dingen zegt'. "Het enige wat ik doe, is kijken naar een wedstrijd en zeggen wat ik er van vind. Ik beledig niemand, ik insinueer niks. Er schuiven zoveel trainers aan bij tv-programma’s. Waarom zou het dan een probleem zijn dat ik bij FOX zit?" Verbeek benadrukt dat hij alleen in de studio zit als het programma van FC Twente dat toelaat. "Want dat staat voor mij voorop. Ik ga geen trainingen missen of verschuiven, omdat ik iets op tv moet doen. FC Twente staat op één."