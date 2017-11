Zonen van Patrick Kluivert liggen in Nederland goed in de markt

Ajax wil graag langer door met Justin Kluivert, zo meldt De Telegraaf. Volgens het dagblad heeft de achttienjarige aanvaller een aanbieding van de Amsterdamse club op zak om zijn huidige contract tot de zomer van 2019 open te breken, op te waarderen en te verlengen tot medio 2021 of 2022.

Kluivert tekende op zestienjarige leeftijd zijn eerste Ajax-contract, dat volgens de FIFA-bepalingen een maximale looptijd van drie jaar mocht hebben. Als volwassene mag de jeugdinternational nu voor een langere periode tekenen en volgens de krant heeft hij bij Ajax de intentie uitgesproken dat ook te zullen doen.

AZ heeft concrete interesse in een andere zoon van Patrick Kluivert, de zestienjarige Ruben. "Hij is uitgenodigd om stage te lopen", bevestigt directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ. Vitesse heeft eveneens interesse en wil de centrale verdediger van AFC direct een contract laten ondertekenen.

Omdat Ruben Kluivert in Amsterdam woont, gaat zijn voorkeur, mede vanwege zijn leeftijd, in eerste instantie naar AZ uit. De oudste zoon van Patrick Kluivert, de twintigjarige Quincy, speelt voor Jong Vitesse, terwijl halfbroer Shane in de jeugdopleiding van Barcelona uitkomt.