Fraaie assist Pröpper helpt Brighton niet langs Pieters en co

Brighton & Hove Albion heeft maandagavond in eigen huis gelijkgespeeld tegen Stoke City: 2-2. The Seagulls, met Davy Pröpper in de basis, kwamen twee keer op achterstand, maar knokten zich naar een punt tegen the Potters. Door de remise blijft middenmoter Brighton drie punten voorsprong houden op Stoke in de Premier League.

Na bijna een halfuur spelen kwam het bezoek, met Erik Pieters in de basis en Ibrahim Afellay en Bruno Martins Indi op de bank, op voorsprong via Eric Maxim Choupo-Moting. Het was Pröpper die de basis legde voor de gelijkmaker: de Oranje-international snelde langs de middenvelders van Stoke en zette het leer op slimme wijze voor, waarna Pascal Gross raak kon schieten.

Kurt Zouma zorgde vlak voor het rustsignaal bij een corner echter voor de 1-2 tussenstand. Na de onderbreking ging de thuisploeg op zoek naar de gelijkmaker en slaagde; José Izquierdo kon profiteren van geklungel achterin bij Stoke en verschalkte Lee Grant. Onder meer Xherdan Shaqiri maakte aanspraak op de winnende treffer, maar Mathew Ryan, die Tim Krul naar de bank verwees, was niet meer te passeren.