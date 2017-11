‘Ik vind Ayoub enorm onderschat en de beste speler van de Eredivisie’

Voor 'Doorzagen' is Justus ditmaal thuis op bezoek bij Erik Pieters in het Engelse Alderley Edge. Tijdens het vragenvuur komt onder andere aan de orde wie Eriks slechtste teamgenoot en beste coach aller tijden zijn, maar komen we er ook achter waar hij het meeste geld aan uitgeeft en wie hij de beste speler uit de Eredivisie vindt.