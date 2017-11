Jong Ajax geeft voorsprong weg en ziet NEC uit het zicht verdwijnen

Jong Ajax heeft zichzelf een slechte dienst bewezen door maandagavond een 0-2 voorsprong weg te geven tegen Jong AZ: 4-2. De ploeg van Michael Reiziger leek op rozen te zitten, maar de Alkmaarders toonden veerkracht, waardoor koploper NEC nu vier punten voorstaat op naaste belager Jong Ajax. Jong PSV boekte maandagavond een eenvoudige zege op het jeugdelftal van FC Utrecht: 2-0.

Jong AZ – Jong Ajax 4-2

De Amsterdammers hadden bijzonder veel moeite met de nummer vijftien van de Jupiler League. De eerste grote doelpoging was zelfs voor de thuisploeg, maar Mees Hoedemakers schoot in de handen van doelman Norbert Alblas. Daarna werd Jong Ajax sterker, met kansen voor Ché Nunnely, Teun Bijleveld en Mateo Cassierra. Nick Olij incasseerde lange tijd geen tegentreffer, tot vijf minuten voor rust: Noussair Mazraoui produceerde een uitstekende afstandsschot en bracht zijn ploeg op voorsprong: 0-1.

Olij hield zijn ploeg vervolgens op de been met enkele fraaie reddingen, maar vlak na rust kon Cassierra wél binnentikken. AZ liet zich echter niet van de wijs brengen en Jeremy Helmer maakte direct daarna de aansluitingstreffer. De thuisploeg bleef jagen op de gelijkmaker en halverwege de tweede helft was het Tijani Reijnders die raak schoot. De Alkmaarders zochten naar de winnende goal en die kwam er uiteindelijk via Mats Seuntjens. In blessuretijd maakte Levi Garcia ook nog de 4-2.

Jong PSV – Jong FC Utrecht 2-0

In de eerste 25 minuten viel er weinig te beleven bij de confrontatie tussen de jeugdelftallen van PSV en FC Utrecht. Na enkele kansen brak Sam Lammers in minuut 26 de ban: Dante Rigo verrichte goed voorbereidend werk, waarna de spits de zestien meter kon binnen dribbelen en beheerst kon afronden. Vlak voor het einde van de eerste helft leek het al beslist op De Herdgang, want Albert Gudmundsson omspeelde de keeper en verdubbelde de voordelige marge. De Eindhovenaren aasden daarna op een grote overwinning, maar scoren lukte niet meer.