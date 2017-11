Van Bronckhorst bezorgd: ‘Kans dat hij niet kan spelen’

Feyenoord wacht dinsdagavond de zware klus om in het Etihad Stadium een goed resultaat te boeken tegen Manchester City in het kader van de Champions League. De koploper van de Premier League zal waarschijnlijk een aantal spelers rust geven. "Wij moeten in alles top zijn om hier een resultaat te halen. Een enorme opgave, maar we gaan onze huid duur verkopen", aldus Van Bronckhorst, geciteerd door RTV Rijnmond.

De trainer van Feyenoord zou maandagavond samen met Nicolai Jörgensen de media te woord staan bij de persconferentie, maar de spits was afwezig. "Hij voelde zich niet lekker na de lunch van vanmiddag. De kans kan er zijn dat hij morgen niet kan spelen", aldus Van Bronckhorst, die zich kan vinden in de woorden van City-manager Josep Guardiola dat Feyenoord beter speelt dan de resultaten doen vermoeden.

"Dat roep ik ook al enkele weken", aldus de oefenmeester van de Rotterdammers, die lovend is over zijn Spaanse collega. "Hij heeft een mooie voetbalfilosofie. En bovendien een succesvolle, om mogelijk kampioen te worden in Engeland." Jens Toornstra zegt dat alle spelers beseffen dat er moet worden gepresteerd tegen de sterrenploeg van Guardiola.

"Als we een goede prestatie neerzetten tegen Manchester City, dan zou dat ons hernieuwd vertrouwen kunnen geven. Maar daar biedt elke wedstrijd een kans voor." De middenvelder geeft aan dat zolang er theoretisch nog kans is op overwintering de ploeg daarvoor alles zal geven. "Zolang er hoop is, moet je vertrouwen houden. Napoli is in theorie nog te achterhalen. Dit is een mooi stadion om weer eens uit te scoren...", grapt Toornstra.