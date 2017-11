‘NAC won bij Feyenoord, dus we hielden wel rekening met een zware avond’

Marcel Keizer is niet alleen tevreden over de uitslag van de wedstrijd tegen NAC Breda, maar ook over het vertoonde spel. De trainer zag Ajax de grootste uitzege ooit in de Eredivisie boeken: 0-8. "Ik werd niet met een brede grijns wakker, maar wel met een goed gevoel", zegt Keizer twee dagen na de overwinning.