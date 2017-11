Kuyt prijst landgenoot aan: ‘Hij past heel goed bij Liverpool’

Virgil van Dijk staat nog altijd onder contract bij Southampton, nadat onder meer Liverpool verwoede pogingen heeft gedaan om de Oranje-international te strikken. Naar verluidt gaan the Reds binnenkort weer aankloppen bij Southampton om Van Dijk over te nemen en Dirk Kuyt, die zes seizoenen actief was op Anfield, zou een transfer aanmoedigen.

"Ik ken Virgil. Ik heb niet met hem gespeeld bij het Nederlands elftal, maar hij is een geweldige speler", aldus de oud-voetballer in gesprek met Sky Sports. "We gaan het zien hoe het gaat lopen in de winterstop of aan het eind van het seizoen. Maar ik vind het niet vreemd om te zeggen dat hij een speler is die heel goed zou passen bij Liverpool."

"Hij heeft de juiste mentaliteit en is een geweldige verdediger", vervolgt de voormalig Feyenoorder. "Hij kan geweldig werk verrichten bij Liverpool, maar het is niet aan mij om te zeggen of hij een versterking zou zijn of niet. Dat is aan de club. Ik denk dat het team nu al geweldige spelers heeft, maar als je titelkandidaat wil zijn, heb je meer dan elf goede spelers nodig."