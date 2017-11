Bosz verwelkomt Aubameyang: ‘Hij speelt morgen, einde discussie’

Borussia Dortmund gaat door een moeilijke fase, maar trainer Peter Bosz kan dinsdagavond wel weer beschikken over Pierre-Emerick Aubameyang bij het treffen met Tottenham Hotspur in de Champions League. De Gabonese aanvaller werd afgelopen week wegens disciplinaire redenen geschorst voor de wedstrijd tegen VfB Stuttgart, maar is er tegen the Spurs weer bij.

Aubameyang was donderdag, niet voor het eerst dit seizoen, te laat op de training gekomen. Ook had de spits zonder toestemming van de club een cameraploeg toegelaten op het trainingscomplex. Bosz kon daarom naar eigen zeggen niets anders dan zijn pupil bestraffen. "Ik heb zowel met Aubameyang als met het team gesproken. Vandaag heeft hij meegetraind. Morgen speelt hij. Einde discussie", aldus Bosz op een persconferentie.

"Als we vijf wedstrijden in de Bundesliga niet winnen, snap ik de ophef", verwijst Bosz naar de onvrede over de huidige resultaten van Dortmund. "Een grote clubs als Dortmund moet goede prestaties neerzetten en resultaten boeken. De mensen met wie ik binnen de club werk, begrijpen in welke fase we zitten. Ik kan rekenen op hun steun."

"We moeten het tegen Tottenham eerst maar eens laten zien en een negatieve serie beëindigen. Dat heeft het team nodig voor het zelfvertrouwen." Julian Weigl sluit zich aan bij de woorden van zijn trainer: "Natuurlijk praten we veel over de situatie. We hebben intense discussies. Iedereen heeft verschillende visies en oplossingen voor de problemen. Iedereen moet zich verbeteren", citeert onder meer ESPN.