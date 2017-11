West Ham United-supporters gewaarschuwd na bellen alarmnummer

De meldkamer van het Britse alarmnummer 999, vergelijkbaar met 112 in Nederland, heeft schoon genoeg van West Ham United-supporters die opbellen na nederlagen van hun favoriete club. Zondag verloor de ploeg van debuterend trainer David Moyes met 2-0 van Watford en sommige fans wisten niet zo goed wat ze met hun verdriet aan moesten.

Ze besloten het alarmnummer te bellen, maar dat wordt niet op prijs gesteld. "999 bellen omdat West Ham weer heeft verloren en je niet weet wat je moet doen, is onacceptabel! Het is een enorme verspilling van onze tijd", schrijft de meldkamer op Twitter. Dit seizoen verloor West Ham zeven van de twaalf wedstrijden. De slechte vorm kostte Slaven Bilic al zijn baan, maar opvolger Moyes heeft dus nog niet voor een schokeffect kunnen zorgen.

Een aantal meegereisde supporters zong vanuit het uitvak op Vicarage Road dat het clubbestuur ontslagen moest worden. Moyes vraagt juist om eenheid binnen de club. "Ik weet dat dat moeilijk is als je grieven hebt", citeert The Guardian. "Maar het is voor de spelers ook niet makkelijk als de fans zich zo opstellen. Kleine dingen kunnen een groot verschil maken. Ik snap de frustratie wel, want wij spelen ook niet goed genoeg. We moeten als club samenkomen."