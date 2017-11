Arsenal berooft Bosz van hoofdscout na ‘buitengewoon aanbod’

Sven Mislintat maakt de overstap naar Arsenal, zo communiceert Borussia Dortmund via de officiële kanalen. De 45-jarige hoofdscout werkte sinds de zomer van 2007 bij de BVB, maar gaat nu dus zijn eerste buitenlandse avontuur aan.

Als een verrassing komt de transfer niet meer, want Kicker meldde woensdag al dat de gesprekken zich in een vergevorderd stadium bevonden. “Sven was tien jaar lang mijn naaste medewerker en zo is er een hechte vertrouwensband ontstaan”, zegt sportief directeur Michael Zorc. “Hij heeft uitmuntend werk geleverd en daar hebben we rekening mee gehouden. Toen Sven een paar weken geleden zei het buitengewone aanbod te willen accepteren, hebben wij gezegd dat we hem deze kans niet zouden ontnemen.”

“Sven heeft vele jaren een team geleid met uitstekende medewerkers. Dat heeft hij voortreffelijk gedaan. Ik bedank hem, ook persoonlijk, voor de samenwerking. Iedereen van BVB wenst Sven het allerbeste voor zijn toekomst”, voegt algemeen directeur Hans-Joachim Watzke eraan toe. Mislintat, die eerder assistent-trainer was bij VfL Kamen en Westfalia Herne, begint in december aan zijn uitdaging in het Emirates Stadium.

“Mijn dank gaat uit naar mijn bazen, want Aki Watzke en Michael Zorc hebben altijd achter mij gestaan. Ik ben hier geboren en getogen en heb sinds 2007 voor de club gewerkt, ben een Borusse in hart en nieren. En dat zal ik altijd blijven.” Mislintat is bij Arsenal de opvolger van Steve Rowley, zo bevestigt ook Arsenal. De 58-jarige Engelsman blijft de huidige nummer zes van de Premier League wel adviseren op het gebied van scouting.