‘Ventura was controle volledig kwijt en liet spelers zelf training organiseren’

Nadat Zweden over twee wedstrijden te sterk was, wist Italië zich voor het eerst in zestig jaar niet te plaatsen voor het WK. Bondscoach Gian Piero Ventura werd geslachtofferd en Sky Italia brengt nu een aantal details van zijn bewind naar buiten. Daaruit blijkt dat de keuzeheer de controle behoorlijk verloren was bij la Squadra Azzurra.

Zo had de Italiaanse ploeg een groepschat op Whatsapp, waar Ventura en zijn staf deel van uitmaakten. Voorafgaand aan de return tegen Zweden had de bondscoach de opstelling in het groepsgesprek gedeeld. De opstelling stond binnen no-time in de belangrijkte Italiaanse kranten, tot grote woede van Ventura. Hij is de hele wedstrijddag bezig geweest met het zoeken naar het lek binnen zijn selectie.

Toen Italië in oktober op een gelijkspel was blijven steken in de thuiswedstrijd tegen Macedonië, kreeg het team van Ventura toestemming om een bespreking zonder de bondscoach te houden. Daarna vroeg de oefenmeester aanvoerder Gianluigi Buffon of hij naar buiten wilde communiceren dat het team niet twijfelde aan Ventura en dat alleen hij de opstelling bepaalde. Buffon weigerde dit echter, omdat hij het te gênant vond.

Voorafgaand aan de eerste wedstrijd tegen Zweden leverde Ventura openlijk kritiek op de bewuste teambespreking, waarvoor hij dus zijn toestemming had gegeven. Hij wilde het team vervolgens zelf de training laten doen en zelf de opstelling laten bepalen, waarna hij een dag lang verdween. De Italiaanse spelers dachten dat Ventura pas op de avond voor de wedstrijd tegen Zweden terug zou keren.