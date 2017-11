‘Wij zouden een terugkeer van Özil zeker overwegen’

Mesut Özil speelde in de jeugdopleiding van Schalke 04 en zou uiteindelijk 39 wedstrijden in het eerste elftal spelen. Daarna maakte de aanvallende middenvelder de overstap naar Werder Bremen en in Gelsenkirchen hoopt men nog altijd dat het niet bij die 39 wedstrijden blijft voor Özil, in het tenue van de blauwhemden.

“Ik heb nog altijd een goede band met Mesut”, zegt Clemens Tönnies, de voorzitter van de Raad van Toezicht van Schalke, in een interview met Kicker: “We zouden een terugkeer zeker overwegen. Als het voor beide partijen past, dan zou dat heel mooi zijn. Hij zou terug kunnen keren naar zijn roots, naar het stadion, de fans en zijn regio.”

“Maar zeker is dat het volgend seizoen niet gaat gebeuren”, wijst Tönnies op het aflopende contract dat de 29-jarige Özil bij Arsenal heeft. Het is nog onduidelijk of de international van Duitsland die verbintenis wil verlengen. Onder meer Manchester United, Internazionale en Barcelona zouden overigens belangstelling hebben voor Özil.