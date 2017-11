‘Ik zal Guardiola altijd dankbaar blijven, had geen problemen met hem’

Nolito keerde in juli terug naar zijn vaderland. De aanvaller maakte vorig jaar voor achttien miljoen euro de overstap naar Manchester City, maar kwam amper aan de bak en vertrok derhalve voor negen miljoen naar Sevilla. Hij vindt het jammer dat hij niet meer speelminuten kreeg van Josep Guardiola, maar vertelt in de Daily Mail wel onder indruk te zijn geraakt van de manager.

“Ik maakte zes doelpunten bij het begin en toen knipte Guardiola mijn vleugels opeens in”, doelt Nolito op het moment waarop hij werd gepasseerd. Desondanks heeft de zestienvoudig A-international van la Furia Roja bewondering voor zijn landgenoot: “Hij is een tovenaar. Hij kon op de training zeggen: ‘zo gaat het. En als je dit en dat doet, en daarna dat, dan is dit wat er op het veld gebeurt’. Vaak ging het dan ook precies zo tijdens een wedstrijd. Je doet met hem dingen op het trainingsveld die je eerder nog nooit hebt gedaan en later denk je: ‘bloody hell! Hij had gelijk. Hij is echt anders”, aldus Nolito.

“Het duurt even, maar nu doen ze wat de mister wil. Je moet ook doen wat hij zegt. Je moet het doen op zijn manier, want hij is eigenwijs en zeer vastberaden. Maar Manchester City doet het nu goed en ik hoop dat ze dit weten vol te houden”, aldus de 31-jarige Nolito, die eraan toevoegt dat hijzelf moest wennen aan Engeland en de Premier League: “Het is niet makkelijk om in de Engelse competitie te spelen, waar scheidsrechters veel meer toelaten en waar het veel fysieker is. En als je een corner weggeeft, kan het zomaar 0-1 zijn.”

“Ik denk dat Guardiola zijn team ook wat meer op maat heeft gemaakt voor de Engelse stijl. Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar denk dat hij zich heeft gerealiseerd dat je sterker en sneller moet zijn en dat hij daarom Kyle Walker en Benjamin Mendy heeft gehaald. Of Guardiola het spelletje te serieus neemt? Nou, ja, zoals zoveel coaches. Ik zeg niet dat ik het niet serieus neem, maar er zijn mensen die niet eten als ze niet winnen. Als je verloren hebt of uitgeschakeld bent, dan is het klaar. Je moet er tegelijkertijd altijd van genieten, want het blijft een spelletje. Soms is de andere ploeg gewoon beter.”

Nolito speelde in totaal dertig officiële wedstrijden voor the Citizens en daarin kwam hij tot zes doelpunten en vijf assists. Het prijskaartje van achttien miljoen euro heeft hij in ieder geval nooit helemaal waar weten te maken: “Ik ging er vol goede moed naartoe, ging naar de beste plek om te voetballen, want ik ging naar Engeland. But these things happen. Ik zal hen Guardiola altijd dankbaar blijven, hij heeft me de kans gegeven om in de Premier League te spelen, bij een geweldige club als Manchester City. Ik heb ook nooit problemen gehad met mister.”