‘KNVB moet haast maken: Koeman in beeld bij Premier League-club’

Ronald Koeman zou de topkandidaat zijn om Dick Advocaat op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal, maar de KNVB lijkt wel haast te moeten maken wanneer men inderdaad voor de oud-verdediger wil gaan. Koeman staat immers ook in de belangstelling van West Bromwich Albion.

The Baggies namen maandag afscheid van Tony Pulis en volgens the Sun is de 54-jarige Koeman een van de vier opties om het stokje over te nemen. De andere namen die rondzingen op The Hawthorns zijn Slaven Bilic, Sam Allardyce en Alan Pardew. De club wil in ieder geval iemand aanstellen die al ervaring in de Premier League heeft.

West Bromwich Albion won slechts twee van de laatste 21 wedstrijden in de Premier League en de nederlaag tegen Chelsea was voor voorzitter John Williams en eigenaar Gouchouan Lai de druppel die de emmer deed overlopen. Koeman zit sinds zijn vertrek bij Everton zonder werk.