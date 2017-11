‘Als je meer zei dan ‘hoe gaat het?’, raakte hij al geblesseerd’

Tomás Rosicky speelde tien jaar lang voor Arsenal, maar wist het optimale er niet uit te halen in Londen. Dat kwam voornamelijk door blessureleed, want de huidige middenvelder van Sparta Praag miste in totaal 990 dagen door diverse kwetsuren. Emmanuel Adebayor van Medipol Basaksehir verbaasde zich over de blessuregevoeligheid van de Tsjech.

“Ik was de sterkste speler van het team, ondanks dat ik maar 73 kilo woog”, zo wordt Adebayor geciteerd door Franse media. “Chelsea had Michael Ballack en Michael Essien op het middenveld staan en we hadden ook nog Rosicky. Maar als je meer zei dan alleen ‘hoe is het?’, raakte hij al voor tweeënhalve maand geblesseerd.”

Rosický liep in Londen in totaal tien zware blessures op. De 105-voudig international kwam in het Emirates Stadium tot 29 doelpunten en 22 assists in 248 officiële wedstrijden en won drie prijzen: tweemaal de FA Cup en één keer de Community Shield. Hij werd drie keer verkozen tot Voetballer van het Jaar van Tsjechië.